Irlanda, O'Neil: "Gara con la Francia preparazione per la Nations League"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Irlanda Martin O'Neill ha commentato in conferenza l'amichevole contro la Francia di questa sera: "Non arriveremo a giocare questa sfida tranquillamente. Per la Francia sarà un ottimo test in vista del Mondiale. Per noi invece una buona preparazione per la Nations League che inizierà a settembre".