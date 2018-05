Irlanda, O'Shea lascia la Nazionale: "È stato un viaggio fantastico"

© foto di Imago/Image Sport

John O'Shea dice addio all'Irlanda. Il difensore classe '81, ex Manchester United e oggi in forza al Sunderland, vice capitano della nazionale irlandese, ha infatti annunciato il suo ritiro dalle partite internazionali: "È stato un viaggio fantastico, ma ora sento che è arrivato il momento di lasciare alla nuova generazione la possibilità di vivere le esperienze di cui io sono stato così orgoglioso di far parte".