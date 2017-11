Isco: "Siamo attardati dal Barça ma Real ha superato momenti peggiori"

© foto di J.M.Colomo

Intervistato a Minuto #0, Isco ne ha approfittato per parlare del momento del Real Madrid, attardato nella Liga spagnola: "Questo inizio di stagione non sta andando come sperato. C'è stata una serie di fattori arrivati tutti insieme, che non sono normali al Real Madrid. Siamo a otto punti dal Barça, una distanza complicata, però il Real Madrid ha conquistato obiettivi più difficili".