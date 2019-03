© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rapporto ai minimi termini tra Isco e Santiago Solari in casa Real Madrid. Nella giornata di ieri il trequartista spagnolo, appena saputo dall'allenatore che contro l'Ajax non sarebbe andato nemmeno in panchina, s'è rifiutato di lasciare il centro sportivo di Valdebebas col resto della squadra in autobus e ha raggiunto il Santiago Bernabeu con la sua auto per assistere al match dalla tribuna.