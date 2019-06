Islanda-Albania, le formazioni ufficiali: Berisha e Hysaj titolari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 15 scenderà in campo l'Islanda che in casa ospiterà l'Albania per la sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2020. La squadra di casa si schiererà con un 4-4-2 con Sigurdsson alle spalle di Kjartansson, mentre gli ospiti risponderanno con un 4-3-3 e un tridente formato da Lenjani, Balaj, Çikalleshi. Ecco i due schieramenti:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ISLANDA (4-4-2): Halldórsson; Hermannsson, Árnason, A. Skúlason; Gudmundsson, A. Gunnarsson, B. Bjarnason, Sigurjónsson; G. Sigurdsson, Kjartansson.

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Veseli, Ismajli, Dermaku, Hysaj; Basha, Xhaka, Abrashi; Lenjani, Balaj, Çikalleshi.