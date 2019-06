Islanda, arriva la risposta alla Turchia: "Dobbiamo fare i controlli"

© foto di Imago/Image Sport

L'Islanda risponde alla Turchia dopo le accuse arrivate dalla nazionale turca. La compagine guidata da Şenol Güneş è stata trattenuta per ben tre ore all'aeroporto e i controlli sono stati effettuati più volte. I responsabili di Isavia hanno risposto per le rime: "Siamo tenuti a procedere con una serie di controlli - come riporta L'Equipe - su tutti i passeggeri che transitano in questo aeroporto".