Istanbul Basaksehir, Gumusdag: "Saluto militare un diritto dei ragazzi"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

"Quello di salutare i nostri soldati è un diritto dei nostri giocatori. Mi sono congratulato anche col presidente del Wolfsberger per le sue dichiarazioni a riguardo". Parole di Goksel Gumusdag, presidente dell'Istanbul Basaksehir, dopo la vittoria per 1-0 contro gli austriaci in Europa League a TRT Spor. "La partita? E' una vittoria molto importante in termini di punteggio, voglio congratularmi coi ragazzi e con il nostro tecnico".

In calce il tweet del video del saluto militare dopo il gol di Kahveci che ha deciso la partita, postato sui social dal club turco.