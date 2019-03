© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha parlato così Nicolò Barella, centrocampista dell'Italia, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro la Finlandia. "Sono contento, dedico questo gol a Cagliari. Il mister mi chiede di giocare un pò più avanti, Jorginho e Verratti sono fantastici. Con l'atteggiamento giusto andremo avanti. Mi trovo più libero mentalmente, è arrivato anche il gol e va bene così. Mercato? Non lo so, decide il Cagliari. Non mi interessa, penso a dare una mano al Cagliari".