Italia, Caldara: "Siamo sulla buona strada, peccato che sia andata male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Mattia Caldara, difensore dell'Italia, ai microfoni di Rai Uno dopo la sconfitta contro la Francia. "Non mi aspettavo di giocare, purtroppo è andata male la partita ma siamo sulla buona strada. Loro hanno calciatori fortissimi, dobbiamo cercare di diventare squadra il prima possibile e dobbiamo arrivare forti all'Europeo. In questi due anni con Gasperini sono stati fondamentali per la mia crescita. Possiamo arrivare ai livelli della Francia, lo dimostreremo più avanti.