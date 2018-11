Italia, Florenzi: "Ci è mancato soltanto il gol, siamo sulla buona strada"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Alessandro Florenzi, terzino dell'Italia, ai microfoni di Rai 1 dopo il pareggio contro il Portogallo. "Siamo un pò calati nella ripresa, era da alieni sostenere il ritmo del primo tempo. Loro hanno creato poche occasioni, siamo sulla buona strada e siamo soddisfatti di come abbiamo giocato. E' mancato soltanto il gol, serviva forse un pizzico di fortuna in più. Aiutiamoci tutti insieme senza cercare il pelo nell'uovo. Abbiamo voltato pagina, tornare stasera qui non è stato semplice e con il gruppo che abbiamo ci stiamo risollevando nella maniera giusta. Questa Nations League deve essere un punto di partenza per noi".