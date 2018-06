Italia, Mancini: "Non può essere un'amichevole, non abbiamo paura"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ai microfoni di Rai Sport prima della sfida con la Francia. "Italia e Francia non può essere mai un'amichevole, è una partita importante tra due Nazionali speciali. Non c'è paura, nel calcio si può anche perdere ma non abbiamo paura. La Francia è molto più avanti di noi ma nel calcio tutto può accadere. I ragazzi devono rimanere sempre concentrati e cercare di divertirsi, queste sono le partite belle".