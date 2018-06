Italia, Mandragora: "Felice a metà, possiamo soltanto migliorare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato così Rolando Mandragora, centrocampista dell'Italia, ai microfoni di RaiSport dopo la sconfitta contro la Francia. "In Italia dobbiamo migliorare rispetto alla Francia dove hanno lanciato i giovani fin da subito. Abbiamo sofferto il loro complesso di squadra. Non sta a me giudicare la mia prestazione, sono felice a metà per l'esordio ma è arrivata una sconfitta. Possiamo solo migliorare quando affrontiamo queste partite".