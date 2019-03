© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Fabio Quagliarella, attaccante dell'Italia, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro la Finlandia. "E' stata una serata emozionante, ringrazio tutto il pubblico ed è stato stupendo. Peccato non aver fatto gol ma va bene così. Speriamo di continuare così, sono sereno e prima o poi la palla per segnare arriva. L'Europeo? Navigo a vista, devo continuare a far bene con la maglia della Samp. Per me è stata una serata stupenda, ritornare in Nazionale in questo stadio che mi ha voluto bene è stato molto bello".