© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Gabriele Gravina ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo della sfida tra l'Italia U21 e l'Austria U21. "E' una partita divertente, aspettiamo il secondo tempo. C'è grande attesa per l'Europeo come la fiducia in questi ragazzi, c'è speranza di vincere questo torneo che ci manca da tanto tempo. I due tecnici stanno collaborando come successo nella convocazione di tanti giovani. Abbiamo un unica maglia, quella azzurra e tutti insieme dobbiamo centrare tutti i risultati che possiamo offrire a tanti tifosi. C'è tanta attenzione per la ristrutturazione degli stadi, quando c'è la possibilità di organizzare trofei internazionali".