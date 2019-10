Italia Under 21, Nicolato: "Partita dura. Spero meglio con l'Armenia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Nicolato, tecnico dell'Italia Under 21, ha commentato il pareggio a reti bianche ottenuto a Dublino contro i pari età dell'Irlanda: "Abbiamo trovato un avversario di buon livello, che sta meglio di noi a livello fisico. Partita difficile, noi siamo una squadra in costruzione e si vede. Provocazioni? La colpa è nostra, non bisogna cascarci altrimenti poi aumentano i problemi. Ora speriamo di fare un'altra gara con l'Armenia. Il girone non è semplice e noi dovremo sudarci la qualificazione".