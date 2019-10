Italia Under 21, Paganin: "Partita decisiva per la qualificazione"

Massimo Paganin, capo delegazione della nazionale italiana under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l'Armenia: "Le partite sulla carta non le ha mai vinte nessuno, poi arriviamo da una partita difficile contro l'Irlanda, dove abbiamo poco tempo. Questa diventa decisiva per la qualificazione. Non è un girone semplice, lo sappiamo. Dipende da noi, la partita diventa importante anche per creare mentalità in un gruppo nuovo. Cinque cambi? Tra infortuni e squalifiche il mister sta cercando le soluzioni migliori per trovare la giusta di fluidità di manovra. Qualcosa c'è da provare".