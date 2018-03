Italia, Verratti: "Io e Jorginho giochiamo allo stesso modo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha analizzato così la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina ai microfoni di Rai Sport: “Con Jorginho mi sono trovato molto bene, giochiamo allo stesso modo. Futuro? E’ ancora presto, dobbiamo pensare al presente e partita dopo partita. Di Biagio è un grande ct, in campo si è visto qualcosa di diverso. Peccato per il risultato perché non meritavamo il ko, ma pensiamo alla prestazione”.

In Italia la gente si aspetta la tua vera ‘esplosione’ con la maglia azzurra…

“Se ci si aspetta che sia io a fare tutto da solo, diventa difficile. Nel calcio conta la squadra. Ci possono essere le critiche, ma io cerco sempre di fare del mio meglio per questa maglia”.