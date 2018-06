Italiani all'estero: Tedesco resta a Malta, Novelli emigra in Francia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovi orizzonti per gli allenatori italiani. E' il caso di Raffaele Novelli, trainer salernitano che ha assunto la guida tecnica del Pau, formazione francese che milita nel campionato National (equivalente della nostra serie C). L'ex Genoa e Melfi, come rivelato attraverso una nota societaria, supervisionerà l'intera politica sportiva del club del presidente Bernard Laporte-Fray. Giovanni Tedesco (nella foto) resta invece a Malta e, dopo l'esperienza col Floriana, allenerà il blasonato Hamrun Spartans (Premier League), squadra che lo scorso anno si è piazzata a metà classifica. Tedesco rimpiazza Jacques Scerri.