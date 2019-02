© foto di Newspix/Image Sport

Il talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho è uno dei giovanissimi più in vista del panorama calcistico europeo. L'inglese classe 2000, tramite FourFourTwo Magazine, è tornato sul suo passaggio al club tedesco dal Manchester City: "Quello che si è da poco concluso è stato l'anno migliore della mia vita. Se qualcuno mi avesse detto un anno fa che sarei arrivato a questo punto gli avrei dato del pazzo. Ho scelto il Dortmund perché i giovani hanno opportunità, non è scontato per una squadra che porta allo stadio 80mila persone ogni domenica. C'erano tanti club su di me, ma il Borussia Dortmund è quello giusto".