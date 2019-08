James, l'ex medico della Colombia: "Pensa più ai capelli che al lavoro"

il medico Héctor Fabio Cruz, per molti anni medico sociale della Colombia ha duramente criticato James Rodriguez dopo l’ultimo infortunio: “Il suo problema non è alle gambe ma alla testa. Invece di lavorare per la prossima stagione è andato a sistemarsi le sopracciglia e i capelli. Invece doveva lavorare. Un giocatore che trascorre mesi fuori dal campo, quando deve tornare a giocare come ci arriva. Se si fosse preparato adeguatamente non avrebbe subito l’infortunio”, le parole riportate dal Pais.