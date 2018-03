James Rodriguez conferma: "Al Bayern sto bene. Qui gioco sempre"

© foto di Imago/Image Sport

L'edizione odierna del Sun riporta alcune dichiarazioni di James Rodriguez, attaccante colombiano del Bayern Monaco, al termine dell'amichevole disputata nelle scorse ore contro l'Australia: "Al Bayern Monaco sto bene. Così come facevo in Francia al Monaco, gioco sempre e questo è un bene per me perché mi permetterà di arrivare al Mondiale nella migliore condizione. Il Real Madrid? E' vero che ho passato dei momenti negativi, ma questi mi hanno permesso di crescere. Col tempo impari a prendere le cose con serenità".