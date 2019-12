© foto di J.M.Colomo

James Rodriguez non si muove da Madrid, neanche a gennaio. Il centrocampista colombiano, che in questa prima parte di stagione ha collezionato solamente 422 minuti giocati con un gol e un assist in nove presenze a causa di alcuni problemi fisici, rimarrà almeno fino a giugno per volontà di Zidane e, soprattutto, della società. Il Real confida infatti che l'ex obiettivo del Napoli possa tornare protagonista nel nuovo anno.