James saluta il Bayern: "Due anni indimenticabili, grazie a tutti"

© foto di Imago/Image Sport

Da circa un'ora è arrivata l'ufficialità dell'addio di James Rodriguez al Bayern Monaco. Il fantasista colombiano, attraverso i canali ufficiali del club tedesco, ha voluto ringraziare tutti per gli ultimi due anni: "Il mio più grande ringraziamento va a tutto il Club e ai tifosi, che ci hanno sempre sostenuto in modo eccezionale. Ho trascorso due anni indimenticabili a Monaco, mi sono sempre sentito molto a mio agio. Conservo i migliori ricordi e auguro al Bayern il meglio per il futuro".