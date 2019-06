Joao Felix su Ronaldo: "Qualcuno dubitava di lui? Ecco la risposta"

Joao Felix ha avuto l'onore di debuttare in Nazionale giocando al fianco di Cristiano Ronaldo nella semifinale di Nations League vinta ieri del Portogallo per 3-1 sulla Svizzera. Una partita decisa dalla tripletta di CR7, che ha impressionato il talento del Benfica, obiettivo di mezza Europa: "Sono contento per il debutto e la vittoria. È stata una partita ben giocata, abbiamo dovuto aspettare per affondare. Ronaldo? Se qualcuno avesse avuto dubbi su di lui, ecco la risposta".