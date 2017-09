Joe Gomez: "Non c'è niente di meglio che giocare per il Liverpool"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Liverpool Joe Gomez ha parlato ai taccuini del Liverpool Ecco: “Naturalmente il prestito sarebbe stato un’opzione quest’estate. Tutti hanno visto che non ho giocato molte partite durante la stagione, ma ho detto che volevo giocarmi un posto nel pre-campionato. Non c’è niente che preferirei di più che giocare al Liverpool. Devi sperare di avere l’occasione. Quando il mister mi ha detto che mi voleva per le competizioni è stato bello perché era la stessa cosa che volevo io”.