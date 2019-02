Jon Snow al Manchester United? Ovviamente no, però il club inglese ha voluto omaggiare Kit Harington, attore che interpreta uno dei protagonisti di Game of Thrones e presente domenica all'Old Trafford, con una maglia dedicata. King in the North e il numero 1 dietro la casacca dei Red Devils. A consegnarla, Ole Gunnar Solskjær, tecnico del club di Manchester.

From one King in the North to another. 👑

Great to welcome #GameOfThrones star and #MUFC fan Kit Harington to Old Trafford on Sunday. 🐺 pic.twitter.com/0qZzhXgEm4

— Manchester United (@ManUtd) 25 febbraio 2019