Jordi Alba, terzino del Barcellona, ha parlato a margine di un evento del pessimo finale di stagione della squadra di Valverde: "È stato molto difficile da accettare. Avevamo vicina la possibilità di conquistare la tripletta, ma non ci siamo riusciti. I nostri tifosi sono abituati bene, abbiamo sempre vinto tanti trofei, così si aspettano sempre grandi cose. Dovremmo però dare valore al successo nella Liga, sembra che sia scontato e che la stagione sia buttare. Al netto delle partite contro Liverpool e Valencia, credo sia stata la stagione migliore della mia carriera. Sono un essere umano, faccio degli errori e non me ne vergogno. La squadra ci ha provato fino alla fine, non abbiamo giocato bene col Valencia ma volevamo vincere. Ora dobbiamo recuperare mentalmente e fisicamente".