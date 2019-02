© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho ha rilasciato al Telegraph la prima intervista dopo l'addio allo United, dicendosi pronto per una nuova avventura. "Vorrei un club che non è ancora pronto per vincere trofei subito, ma che abbia l'ambizione per diventarlo. Non voglio club senza ambizioni, ho rifiutato offerte perché voglio calcio al massimo livello. Voglio lavorare con gente che amo. Quello che è successo all'Inter ed è qualcosa di molto importante. Voglio lavorare in un club che capisce che c'è un progetto, non per chi non ha unità nel pensiero. Nella mia carriera ho lavorato in tutte le possibili circostanze, le situazioni migliori sono quelle con empatia".