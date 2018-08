Julio Tavares e il Dijon: il capocannoniere che non t'aspetti in Ligue 1

© foto di Imago/Image Sport

Sei punti in due partite. Tre gol in due partite. Il buongiorno alla Ligue 1 di Julio Tavares, al Dijon da una vita, è di quelli che in pochi s'aspettavano. La media in Ligue 1 della punta di Capo Verde, capitano della formazione allenata da Olivier Dall'Oglio, è stata finora discreta: 61 partite e 22 reti prima dell'inizio stagionale. 38 in 123 in Ligue 2. Una carriera onesta ma da leggenda per il giocatore dei Rouges, miglior marcatore della storia del club. Classe 1988, arrivato a soli sei anni in Francia, è a Digione dal 2012. Capitano da questa annata, dopo la partenza del difensore Cedric Varrault, è il capocannoniere della Ligue 1 che non t'aspetti. Che non sarà, a fine campionato, visto che dietro già incombono Kylian Mbappé e Neymar, per dirne due non a caso. Ma che ha iniziato la stagione, lui come i Rouges, nel modo migliore possibile.