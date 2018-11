Juve, Champions League: le combinazioni per la qualificazione agli ottavi

Dopo il tris di vittorie nel girone H, la Juventus torna a sfidare il Manchester United dopo averlo battuto 1-0 a Old Trafford due settimane fa. Il cammino dei bianconeri è cominciato con il successo contro il Valencia, 2-0 al Mestalla, seguito dal match con lo Young Boys, governato allo Stadium 3-0. Al giro di boa della fase a gironi, ora, la squadra di Massimiliano Allegri guida quindi a punteggio pieno il suo gruppo, a 9 punti, davanti a United a 4, Valencia a 2 e Young Boys a 1.

VERSO GLI OTTAVI - Vista la classifica e il calendario (domani la squadra di Mourinho e il Valencia il 27 novembre, entrambe le gare a Torino, prima della trasferta a Berna il 12 dicembre), alla Signora basterà un pareggio contro i Red Devils per strappare il pass per gli ottavi di finale, e senza stare a guardare Valencia-Young Boys. Vincendo, invece, la Juventus si guadagnerebbero il primato nel girone con due turni di anticipo. Per i bianconeri la prossima sarebbe la quinta qualificazione agli ottavi di fila, con Allegri alla guida. La nona in nove anni per il tecnico toscano, tra Milan e Juve.