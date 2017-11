Juve, dalla Spagna: niente Goretzka, ha deciso di trasferirsi al Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessa alla Juventus, al Liverpool e anche al Tottenham, ma Leon Goretzka (22) è anche nel mirino del Barcellona. Il giornale Mundo Deportivo svela intanto che il tedesco dello Schalke 04 ha deciso di trasferirsi proprio in Catalogna, ma solo al termine della stagione in corso. La squadra di Genselkirchen, infatti, non cederà il calciatore a gennaio e vuole trattenere il centrocampista fino alla scadenza naturale del contratto.