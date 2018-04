Juve, doppietta Mandzukic come Del Piero: inutile record al Bernabeu

© foto di J.M.Colomo

Impresa sfiorata e sfumata, beffardamente. Di cui resta il finale thrilling in cui la suspense dopo i tre gol conduce a un unico crimine (sportivo): quello nei confronti della Juventus, il leone ferito capace di rialzarsi prima di morire per mano fischietto dell’inglese Oliver. Perché il rigore - certamente dubbio, se non altro -, e l’espulsione di Buffon nel finale sono in grado di stroncare una rimonta incredibile con un finale rocambolesco. Il tutto dopo i due gol di Mandzukic, prima del terzo centro di Matuidi che pareggiava momentaneamente i conti contro lo sciagurato tris incassato allo Stadium poco più di una settimana prima. Della notte di ieri, al di là della rabbia e del rammarico, resta la prestazione del croato, che torna a essere spietato e decisivo nella gara in cui la ferocia la fa da padrona. Due reti, entrambe di testa, tutte e due nate dalla corsia destra e finalizzate svettando nell’area dei blancos. Superando il ballottaggio con Cuadrado e tornando al gol dopo oltre tre mesi: l’ultima il 3 aprile, nel derby di Coppa Italia contro il Torino. Da una coppa all’altra, certamente di tutt’altro fascino, e in un clima “derby” già vissuto dall’ex Atletico. Doppietta al Bernabeu come Del Piero nel 2008. Solo la Juventus ci è riuscita a Madrid, e solo con due giocatori nella storia della Champions. Consolazione troppo magra per una sfida che nella storia ci resterà comunque.