Quale futuro per Paul Pogba? La stampa internazionale lo vuole nel mirino del Real Madrid e della Juventus, mentre il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha provato a spegnere le voci intorno al francese. "Paul è felice con noi, sta facendo bene ed è determinante anche a livello internazionale. Ai grandi calciatori si chiede proprio questo, fare la differenza in campionato ma non solo. Non parlo del suo futuro perché Pogba è felice qui", ha detto a Sky Sports.