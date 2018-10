Juve, pace fatta con la curva per Bonucci: "Spero di risentire i cori"

Dall'inviato

La Juventus vince anche senza Ronaldo. E vola in testa al girone di Champions battendo lo Young Boys 3-0: Dybala fa il tris e si porta il pallone a casa, regalando ai bianconeri di Allegri la seconda vittoria europea. Il primo gol della Joya è servito da un lancio di trenta metri di Bonucci, che ai microfoni di RMC Sport commenta la vittoria sulla squadra elvetica e il suo momento. "Stiamo interpretando alla grande questo inizio di stagione - le parole del difensore viterbese in mixed zone -. E' cambiato il nostro approccio alle partite. Questa settimana è importante perché sono state due vittorie fondamentali per reinserirmi in un ambiente che per me è tornato ad essere casa. Obiettivo? Tornare a vincere con la Juve, possibilmente in Europa. Spero un giorno di risentire i cori per me. Marotta? Posso solo ringraziarlo perché mi ha voluto fortemente alla Juve e ci sono arrivato giovanissimo".