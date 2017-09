Juventus, Buffon: "Higuaín ha risposto alle critiche nel modo migliore"

Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni di JTV dopo la vittoria (2-0) contro l'Olympiacos: "È stata una partita più complicata di quello che pensavamo. Hanno cambiato l'allenatore e hanno provato a giocare in un modo alternativo, si sono difesi bene e avevano fisicità e velocità, che nelle ripartenze ci potevano fare male. Per vincere queste gare ci vogliono serenità e pazienza, che derivano dai risultati conseguiti negli anni in Europa. Higuaín ha risposto nel modo più opportuno alle critiche, l'unico di cui è capace. Dobbiamo ringraziarlo e fargli un plauso, da questi momenti ne esci con grande carattere e forza interiore".

"Porta inviolata? Sono sorprese per gli altri, quando abbiamo subito qualche gol ero preoccupato il giusto. Conosco il valore della squadra, dovevamo solo ritrovare un certo tipo di compattezza, adesso siamo sulla buona strada per cercare di dare un'altra spallata importante a Champions e campionato. La gente ha percepito le difficoltà della gara, abbiamo avuto una defezione prima di entrare in campo, Cuadrado si è sacrificato. Il pubblico ha capito che avevamo bisogno di supporto, ci ha dato una grossa mano e non ci ha criticato nei momenti in cui i palati più fini potevano recriminare".