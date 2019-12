Juventus, Buffon: "Oggi molto bravi. Critiche? Sono abituato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon ha commentato nel post partita la vittoria ottenuta contro il Bayer Leverkusen : "Giocare in Champions è sempre una grande emozione. L'ultima volta che giocai in Champions con la Juventus non finì benissimo. Io mi sento molto bene fisicamente, mentalmente se affrontiamo così le gare posso dare ancora tanto. Oggi siamo stati molto bravi. Abbiamo sofferto tutti insieme e poi abbiamo vinto meritatamente. Sono felice per tutto il gruppo. Critiche? Sono abituato. Se voglio continuare a giocare devo accettarlo. Più vado avanti e più rischio di incorrere in critiche. Devo cercare di prepararmi bene per le gare in cui verrò chiamato in causa. Voglio fare i complimenti a Napoli e Atalanta per il passaggio del turno. I neroazzurri sono una bella realtà. Sono molto felice per loro":