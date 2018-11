Juventus, Chiellini: “Obiettivo raggiunto, adesso testa al campionato”

POGBA RESTA NELLA LISTA DELLA JUVENTUS. LOTITO-MAROTTA, PACE FATTA. ROMA-DZEKO, IL RINNOVO E' UN REBUS. DE PAUL TRA MILAN E INTER. UFFICIALE: JOAO PEDRO PROLUNGA COL CAGLIARI Il nome di Paul Pogba resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. I bianconeri proveranno a convincere...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 novembre

Costruttiva e sprecona, ma la Roma degli under piace

Real, Solari: "Siamo i favoriti per la Champions, come sempre"

Juve, problema al flessore per Alex Sandro: il brasiliano verso lo stop

Roma, Zaniolo dopo il ko: "Piena fiducia in Di Francesco"

CR100: Ronaldo primo nella storia in Champions League

Juve, il tweet di Allegri: "Primo posto premio per il lavoro dei ragazzi"

Real Madrid, Solari: "L'assenza di Isco? Per me sono problemi fittizi"

Real Madrid, Solari: "Primo tempo in difficoltà? Le gare durano 90 minuti"

Szczesny: "Mia parata? Importante, non più del gol di Mandzukic"

Juve, Bonucci: "Meglio nella ripresa. Ora a Berna per il primo posto"

Marcelo: "Il manto erboso dell'Olimpico non era in ottime condizioni"

Roma, Di Francesco: "Parlare di mercato adesso non è opportuno"

SPAL, Floccari via gennaio: la B l'ipotesi più probabile

Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Valencia. “Avevamo l’obiettivo di passare il turno e ci siamo riusciti. Potevamo far meglionel primo tempo, ottima la ripresa. Pensiamo al campionato adesso, contenti per la qualificazione. Dybala ha fatto una partita molto fisica, con la qualità che abbiamo sono più le partite che vinci di quelle che perdi”.

