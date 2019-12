© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Dybala ha commentato nel post partita la vittoria ottenuta in Champions League a Leverkusen contro il Bayer: "Sono contento. Ho fatto segnare i miei compagni ed è sempre bello. Sono stati gol decisivi e importanti. Ora aspettiamo febbraio per l'Europa e subito testa all'Udinese e alla Serie A. Dobbiamo crescere e migliorare. A volte chi gioca poco è arrabbiato, oggi invece abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Ora pensiamo a crescere e riprenderci i punti persi in campionato nelle ultime due partite un po' deludenti. Lotta con l'Inter? Non pensiamo alle altre squadre, pensiamo solo a noi stessi".