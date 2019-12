"L'urlo di Dybala: 200!". Questo il titolo con cui si apre la pagina 10 di Tuttosport questa mattina in edicola sul numero dieci bianconero che domenica contro la Lazio festeggerà un traguardo importante: le 200 presenze con la maglia della Juventus: "Cifra tonda per l'attaccante argentino all'Olimpico: la Juve conta su di lui per mantenersi almeno in scia all'Inter. Tra i bianconeri e il Palermo ha già segnato dieci gol alla Lazio. E la beffa del marzo 2018 ai rivali fa ancora male".