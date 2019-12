© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a pochi minuti prima della partita di Champions contro il Leverkusen: "Ci aspettiamo una bella gara, siamo contenti di arrivare a questo momento con la qualificazione già in tasca, ma giocheremo con la stessa ambizione di vincere delle altre partite. Giocare in Champions League è sempre difficile. La Lokomotiv è una squadra molto competitiva, l'Atletico Madrid lo conosciamo e il Bayer Leverkusen sta facendo molto bene quest'anno. Un bel risultato aver vinto il girone in anticipo, qualificazione con due giornate d'anticipo, primo posto con una giornata d'anticipo, quindi un bel ruolino di marcia. Oggi vedremo all'opera qualche calciatore meno utilizzato".