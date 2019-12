© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maurizio Sarri ha commentato nel post partita la vittoria ottenuta in casa del Bayer Leverkusen: "Era importante avere equilibro. Partita combattuta nel primo tempo, poi come loro sono calati noi siamo cresciuti di livello. Oggi buon livello e buona concentrazione dei miei. I difensori hanno fatto bene tutti e 4, Cuadrado ha sofferto un po' nella prima mezzora e poi è andato in crescendo. Per la formazione anti Udinese vedremo. Possiamo avere diverse soluzioni. Vorrei vedere l'applicazione che ho visto questa sera. Il tridente Ronaldo-Higuain-Dybala? Abbiamo aspettato a inserirli tutti e tre per vedere come si comportavano gli avversari. Quando li abbiamo schierati insieme hanno risposto bene. Dobbiamo lavorare e migliorare l'approccio mentale in alcune partite, specialmente quelle post Champions contro le medio piccole".