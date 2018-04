Kahn: "Bayern può battere il Real. Finale? Non sottovaluterei la Roma"

© foto di Gaetano Mocciaro

Oliver Kahn, ex portiere del Bayern Monaco, ha parlato in vista della semifinale di Champions dei bavaresi contro il Real Madrid: "Secondo me il Bayern ha ottime possibilità di mettere in difficoltà il Real Madrid. Il Real va a fasi, in certi momenti della gara fa pressing altissimo che strangola i rivali, in altri no. A volte aspettano gli avversari ed è proprio lì che il Bayern dovrà far male al Real. La finale perfetta sarebbe contro il Liverpool, ma non si può sottovalutare la Roma".