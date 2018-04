Kahn consiglia il Bayern: "Zidane perfetto per il dopo Heynckes"

© foto di Gaetano Mocciaro

Oliver Kahn, ex portiere del Bayern Monaco, ha parlato a ZDF del futuro della panchina del club bavarese: "Il Bayern dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi Zidane senza ombra di dubbio. E' sensazionale. Ha dimostrato di saper guidare una squadra fatta di grandi stelle, è riuscito a diventare un grande tecnico a differenza di tanti altri ex campioni. Sarebbe perfetto per il Bayern".