Kaiserslautern, 20 anni dopo: dal Meisterschale alla terza divisione

Vent'anni fa il Kaiserslautern centrò una delle più clamorose imprese calcistiche, vincendo la Bundesliga da neopromossa e strappando il Meisterschale al Bayen Monaco di Giovanni Trapattoni. Un miracolo firmato Otto Rehhagel, allenatore che negli anni precedenti mise in discussione la leadership dei bavaresi alla guida del Werder Brema e che in seguito sarebbe stato l'artefice del miracolo Grecia a Euro 2004. Un Kaiserslautern che annoverava fra le sue fila il giovane talento Michael Ballack e l'esperto capitano Andreas Brehme. A centrocampo dominava Ciriaco Sforza, ceduto senza troppi rimpianti dall'Inter e fra i protagonisti del titolo. Davanti Olaf Marschall finalizzava il gioco. Una squadra che l'anno seguente raggiungerà i quarti di finale di Champions League. L'ultimo sussulto dei diavoli rossi è la finale di Coppa di Germania del 2003, in attacco gioca Miroslav Klose, che prenderà da lì a un anno la via di Brema: perché a Kaiserslautern arrivano i problemi economici, la società è costretta a vendere lo stadio. Si scende in Zweite nel 2006, si risale nel 2010. Un paio di bocconi amari come la mancata promozione al playoff-playout del 2013, il sogno di riabbracciare il figliol prodigo Klose che alla fine cambia idea e decide di ritirarsi. Fino agli ultimi anni mediocri che portano a questa stagione, dove il Lautern è stato in fondo nella seconda divisione sin da ottobre. Nel weekend è stata sancita la retrocessione in Dritte Bundesliga, l'equivalente della nostra Serie C. Una fine ingloriosa proprio nel ventennale di una delle più grandi imprese del calcio.