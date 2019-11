Con la doppietta realizzata all'Olympiacos, Harry Kane raggiunge le 20 reti complessive in Champions League. Tutto questo in 24 partite. È il giocatore più veloce a raggiungere questo traguardo, battendo così Alessandro Del Piero che impiegò 26 gare. Terzo Van Nistelrooy con 27, quarto Inzaghi con 28 partite.

20 - Harry Kane has scored 20 Champions League goals in just 24 appearances - the fastest a player has reached 20 goals in the competition's history. Heroic. pic.twitter.com/vgpkIIXLl1

— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2019