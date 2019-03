© foto di Imago/Image Sport

L'Inghilterra prepara le sfide contro Repubblica Ceca e Montenegro, valide per la qualificazione alla fase finale di Euro 2020. Intanto Harry Kane, attaccante del Tottenham e capocannoniere all'ultimo Mondiale, ha parlato in conferenza: "Abbiamo creato tale aspettativa per cui tutti da noi pretendono il massimo, prima del Mondiale in Russia nessuno ci credeva. Ora è invece grandioso, ma noi dovremo essere bravi a gestire la situazione. Vogliamo vincere, ovviamente, così da rendere felici i tifosi. La strada e lunga, ma bisogna concentrarsi perché possiamo vincere l'Europeo. In Russia abbiamo visto che le migliori squadre sono state Francia e Croazia, Euro 2020 vedrà le gare decisive disputarsi a Londra. Questo - le parole del centravanti - può darci una mano".