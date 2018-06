Kane, il rinnovo allontana il Real. E blinda anche Pochettino

© foto di J.M.Colomo

"Siamo lieti di annunciare che Harry Kane ha firmato un nuovo contratto di sei anni con il club, che scadrà nel 2024". Nonostante le voci di mercato che da diversi mesi lo vogliono come promesso sposo del Real Madrid, l'Uragano continuerà a vestire la maglia del Tottenham, società in cui è arrivato da adolescente e che gli ha permesso di crescere e diventare in poco tempo uno dei migliori centravanti nel panorama internazionale. Una firma importante per gli Spurs, un'ulteriore garanzia per Pochettino: il club londinese non vuole cedere i pezzi pregiati e punta a rinforzarsi per cercare di avvicinarsi al Manchester City, dominatore incontrastato dell'ultima Premier, e alle grandi d'Europa.

Kane ne ha già fatta di strada, nonostante la giovane età. A 24 anni, l'attaccante nato a Londra ha già segnato 140 reti in 213 partite con il Tottenham (con cui ha esordito 25 agosto 2011 nei preliminari di Europa League) e 13 in 24 presenze in Nazionale. Proprio con l'Inghilterra, di cui è capitano, disputerà la sua prima Coppa del Mondo. Lo farà da uomo più atteso, da trascinatore di un Paese che ha voglia di riscattare le ultime delusioni e di tornare a vincere dopo tanto tempo. Proprio come gli Spurs.