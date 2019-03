Kane si darà al football americano: "Fra 10 anni vorrei essere in NFL"

Intervistato da ESPN, l'asso del Tottenham, Harry Kane, ha parlato della sua passione per il football americano, al punto da pensare di praticarlo a livello agonistico ai massimi livelli, ossia nella NFL: "È qualcosa che tra 10 o 12 anni voglio decisamente provare. Sarebbe un'altra sfida per provare ad essere il migliore: voglio esserlo anche quando scarico un gioco sul mio telefono. E poi, se giochi in Premier League e in Coppa del Mondo e poi anche in NFL, non saresti considerato uno dei più grandi sportivi di sempre?".