Kane stasera premiato con la Scarpa d'Oro. E il Sun cita gli Spandau

Il solito genio inglese in prima pagina. Il Sun cita gli Spandau Ballet, porgendo in postilla le scuse nei confronti della band famosa negli anni '80 per aver utilizzato nella prima pagina di oggi la strofa di Gold, adattando il testo per Harry Kane: "Gold, always believe in your sole", ossia: "Oro, crediamo sempre nella tua suola". Questa sera infatti Harry Kane riceverà la Scarpa d'Oro come miglior marcatore degli ultimi Mondiali e per l'occasione il centravanti indosserà un paio di scarpe proprio color oro.