Nwankwo Kanu, ex attaccante di Arsenal e Inter, ha parlato a Goal UK dell'ambientamento di Nicolas Pépé in Premier: "È un ottimo giocatore, veloce e in grado di rompere gli equilibri. Sa fare gol e assist, ha una grande rapidità. Segnerà tanto e giocherà bene. gli avversari hanno già paura di lui dopo le prime partite. Lo temono, è un buon esordiente".